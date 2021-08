Covid. Mastella: nelle scuole solo lavoratori mensa vaccinati Il sindaco ribadisce: una disposizione per combattere il covid

"Ho dato disposizione che i lavoratori ed i dirigenti dell’azienda che gestisce la mensa scolastica comunale, possano entrare nelle scuole solo se vaccinati. Non esiste l’evoluzione buona del virus, possiamo contare solo sui vaccini".

Così, in un post su facebook, il sindaco Clemente Mastella che aggiunge come per i vaccinati anche quando si verifica il contagio "la loro storia virale si risolve rapidamente. Perciò, vaccinatevi tutti. Io sono per l’obbligatorietà".

LEGGI AGGIORNAMENTO