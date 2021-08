Covid, Mastella: obbligo vaccini per dipendenti mensa scuole e autisti bus Il sindaco: "Il personale non vaccinato non potrà consegnare ed entrare negli istituti cittadini"

“Ho parlato questa mattina con i dirigenti della Trotta bus e anche per gli autisti degli autobus urbani varrà la regola che ho imposto ai lavoratori delle mense scolastiche. Gli autisti non potranno guidare i mezzi del trasporto pubblico urbano se non vaccinati”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, inasprisce le regole anti covid per il settore scuola e trasporto pubblico locale ed annuncia, oltre alla disposizione (LEGGI ALTRO ARTICOLO) per i dipendenti della mensa scolastica che senza green pass non potranno accedere all'interno degli istituti del Comune, ha esteso il divieto di condurre i bus a quegli autisti ancora non vaccinati. “E' semplicemente una forma di rispetto per i bambini e il corpo insegnante da un lato e per i passeggeri dei mezzi di trasporto dall'altro”. Mezzi di trasporto peraltro frequentati da tantissimi studenti che, però, arrivano anche da fuori provincia con i pullman che arrivano al rione Ferrovia, a Santa Colomba e al Terminal dei bus.

“Saremo inflessibili per il bene delle persone e anche in vista della riapertura delle scuole. Purtroppo – ha poi concluso il sindaco Mastella – l'emergenza sanitaria non è finita anche se nel Sannio si registra il più alto tasso di vaccinati. Andremo sicuramente verso la terza dose visto che ormai sembra certo che la protezione che si ha con la seconda dose si estingue entro la fine dell'anno. La pandemia non finisce subito”.

Il sindaco Mastella, intervenuto questa mattina lungo il corso Garibaldi per la presentazione di quattro nuove auto della polizia municipale ha anche parlato di movida e degli ultimi episodi di violenza registrati nei vicoli del Centro Storico: “Abbiamo fatto tante riunioni per organizzare i controlli ma si richiede senso di responsabilità da parte di tutti. Le forze dell'ordine, che ringrazio, fanno quello che possono, ma l'irresponsabilità purtroppo è sempre presente specialmente dinanzi a sbronze varie. Certo non si può chiudere. Si tratta di una categoria (locali del centro ndr) che ha purtroppo sofferto già abbondantemente a causa della pandemia. Ora mi appello solo al buon senso dei giovani”.