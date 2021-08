Mortaruolo: "Non saremo privati della tua professionalità, ma c'è rammarico..." Il consigliere regionale scrive al dottore Pasquale Zagarese dopo l'annuncio di lasciare il San Pio

"Lasciare la sanità pubblica dopo anni di straordinari risultati raggiunti non sarà facile per un medico che con grande professionalità, dedizione e umanità è stato un punto di riferimento e un'eccellenza per l'Azienda Ospedaliera San Pio e prima ancora per il Fatebenefratelli di Benevento". Così il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo commenta la decisione del dottore Pasquale Zagarese, di lasciare l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

"Ho deciso di scrivere questo messaggio per rivolgergli da amico e da sannita un pubblico grazie per i tanti - scrive ancora l'esponente sannita del Pd in Consiglio regionale -, preziosi confronti che abbiamo avuto in questi anni e per essere stato l'esempio di cosa debba essere la sanità pubblica: un punto di riferimento per il territorio, fatta di persone che impegnate in prima linea sono al lavoro giorno e notte, senza distinzione tra festivi e non, per proteggerci e curare la persone a noi care.

Pasquale Zagarese il tuo lavoro, discreto e instancabile, ha permesso a tante donne di combattere e superare la difficilissima battaglia contro il cancro al seno. Sono tantissime le loro testimonianze, impossibile riuscire a quantificarle.

Come non ricordare poi il tuo entusiasmo per l'attivazione della Breast Unit, la tua attenzione agli ultimi della fila, la competenza portata nei vari spazi di confronto che si sono tenuti in Regione Campania, i tuoi suggerimenti preziosi nelle audizioni consiliari sempre a difesa di una sanità di tutti e di ciascuno capace di accompagnare il paziente, con amorevolezza e premura, dalla diagnosi alla cura.

Non saremo privati della tua professionalità, ma c'è rammarico per non poter contare sul tuo impegno nella sanità pubblica - rimarca Mortaruolo -. Perché come te, sono convinto che le persone hanno tutto il diritto di essere curate allo stesso modo, indipendentemente dal loro portafoglio. Il tuo rammarico è, dunque, anche il mio. Le parole oramai sono superflue. Grazie di cuore".