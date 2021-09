Aggressione. Mastella: mai abbassato la guardia sul tema della sicurezza Il commento del sindaco all'episodio di violenza in centro storico

“Noi non abbiamo abbassato mai la guardia su questo aspetto. E siamo stati aspramente criticati anche in questo. Episodi del genere, anche tragici, avvengono ovunque sempre più di frequente in tante città. Ma a Benevento suona davvero strano che possano verificarsi simili fatti”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella interviene sull'aggressione dei due giovani picchiati la scorsa notte a piazza Piano di Corte, in pieno centro storico. Uno dei due malcapitati, un 27enne della città è ora ricoverato in gravi condizioni al San Pio a causa di delle ferite riportate alal testa.

“Non è questione di movida o non movida – spiega ancora il sindaco Mastella -. È un tema di civiltà. I nostri giovani sono un esempio di correttezza. Quanto accaduto è davvero sconcertante. Per questo auspico un intervento delle forze dell’ordine e della magistratura, cui va il nostro sostegno per fare luce sull’accaduto presto e bene, in maniera anche da scongiurare il ripetersi di simili episodi e restituire quel senso di sicurezza che tutti, a cominciare dai nostri giovani, meritano. Benevento – tuona il primo cittadino uscente - deve restare una città sicura così come desiderano i suoi cittadini. Soprattutto quelli del centro storico che spesso subiscono le conseguenze negative di vari eccessi francamente evitabili”.

Poi una stoccata agli altri candidati sindaco: “Su queste cose non ho ascoltato nulla dai miei competitor. Su quanto ha fatto e fa la polizia municipale ad esempio. Sono troppo impegnati a denigrare per rendersi conto delle priorità reali della città. Per noi la sicurezza è una priorità assoluta. Benevento è al quinto posto in Italia nella classifica delle città più sicure. Non consentiremo a nessuno di farci retrocedere. Per intanto, sto seguendo la situazione, anche sul piano ospedaliero”.