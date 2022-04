Riapre l'Ufficio postale Benevento 1, al Rione Ferrovia Mastella: momento atteso, è presidio della comunità

Era accessibile al pubblico già da qualche giorno ma questa mattina è avvenuto il taglio del nastro ufficiale per il nuovo ufficio postale del Rione Ferrovia. L'Ufficio numero 1, in via Trieste e Trento 4 ha finalmente riaperto i battenti, pronto a colmare il vuoto di un servizio atteso da mesi dai cittadini.

“Un momento che aspettavamo anche noi – ha spiegato Marialea Pettolino, responsabile per Area Sud Relazioni Istituzionali Poste Italiane - amiamo essere sui territori che riteniamo un valore. Sanciamo oggi la riapertura di questo ufficio a lavoro già dal 30 marzo, con un servizio più moderno, sicuro e accogliente”.

Al momento inaugurale, a cui ha portato scompiglio la troupe delle iene, anche il sindaco Clemente Mastella che si è detto soddisfatto: “Finalmente torna questo servizio che soddisfa la comunità di questa area, ci saranno anche lavori per la sede delle poste centrali per avere un migliore risultato. E' la messa in opera di un'istituzione fondamentale come le poste che sono un presidio di legalità e presenza importante e hanno un rapporto speciale soprattutto con le persone anziane”.