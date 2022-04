Screening oncologici, covid e apertura ospedale di comunità. Volpe: ci siamo Il direttore generale dell'Asl di Benevento: "Dopo Pasqua si apre a San Bartolomeo"

Continua la campagna “Mi Voglio Bene” per la promozione degli screening oncologici. Dopo gli eccellenti risultati registrati alle prime tappe del tour effettuato con l’ambulatorio mobile a Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, l’Asl si appresta a promuovere le prossime tappe nei vari comuni del territorio sannita. Le persone che rientrano nel target previsto riceveranno un sms per aderire all’iniziativa; chi non dovesse ricevere alcuna comunicazione e rientra nelle specifiche fasce d’età, può recarsi presso le piazze in cui sosterà il camper dalle 9 alle ore 18 e chiedere di essere sottoposto ai vari esami di screening.

Sul fronte vaccini Covid, gli adulti e i bambini (prime dosi e dosi di richiamo) residenti nel Sannio possono recarsi senza preventiva prenotazione presso il Centro Vaccinale Pepicelli, a Benevento, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, con documenti e tessera sanitaria per ottenere la vaccinazione. Inoltre, alla luce delle comunicazioni di avvio dei procedimenti sanzionatori inviate dall’Agenzia delle Entrate agli over 50 che non avrebbero (leggi altro articolo) rispettato l’obbligo di vaccinazione, la direzione dell’Asl Bn ha reso disponibile un indirizzo di posta elettronica a cui i cittadini potranno rivolgersi per comunicare o ricevere eventuale certificazione che giustifichi il differimento del vaccino o l'esenzione dalla profilassi anti-Covid.

L'indirizzo di posta elettronica è: obbligovaccinale@aslbenevento1.it Indicare nella mail: il proprio codice fiscale e il codice identificativo della comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate

“L'affluenza nella città di Benevento è stata ottima. Ora siamo con il camper a San Giorgio del Sannio. Le persone stanno capendo l'importanza della prevenzione” il commento del direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe che traccia un primo bilancio degli screening oncologici: “Specialmente le donne stanno raggiungendo il camper che girerà l'intera provincia sannita come evidenziato dai calendari che di volta in volta rendiamo pubblici. Si può anche andare a fare gli screening senza prenotazione. Pap test e mammografie gratuite e senza obbligo di prenotarsi”.

Sull'evoluzione dei numeri delle persone positive al covid, il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe tranquillizza: “La situazione clinica delle persone contagiate è buone ma resta fondamentale rispettare alcune norme. La prima indossare la mascherina e speriamo che con l'innalzamento delle temperature anche il numero dei casi possa continuare a scendere”.

Prossima tappa per l'Asl di Benevento è l'apertura dei nuovi servizi sanitari di comunità presso l'ospedale di San Bartolomeo in Galdo: “Contiamo di aprire dopo Pasqua. Stiamo eseguendo gli ultimi lavori per un'accoglienza confortevole dei pazienti nella casa e ospedale di Comunità.