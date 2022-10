A San Giorgio la Molara in funzione la prima colonnina elettrica per le auto L'impianto della Blitz Power Srl. Il sindaco De Vizio: altro tassello per la transizione ecologica

A marzo scorso la firma del protocollo d'intesa tra il Comune di San Giorgio la Molara, retto dal sindaco Nicola De Vizio, e la Blitz Power Srl - amministratore Salvatore Grasso -, azienda del Gruppo Ivpc per l'installazione della prima colonnina elettrica a San Giorgio la Molara e più in generale del Fortore.

Questa mattina in via Sant'Ignazio a San Giorgio la Molara il taglio del nastro dell'impianto Blitz Power che consentirà di ricaricare le auto elettriche. San Giorgio la Molara si conferma, dunque, Comune virtuoso per le energie alternative. Soddisfatto ed orgoglioso il sindaco Nicola De Vizio che, dopo la benedizione di Don Lambert, ha tagliato il nastro dell'impianto “di Tipo 2” come ha spiegato l'ingegnere Giuseppe Barbato del Gruppo Ivpc, intervenuto con Paolo Mauro.

Il primo cittadino Nicola De Vizio ha rimarcato l'importanza di installare nel territorio urbano una colonna per la ricarica delle auto ibride o elettriche “specialmente dopo il riconoscimento del Fortore nelle zone Snai, ovvero che ricadono nella Strategia Nazionale per le Aree Interne”.

San Giorgio la Molara da decenni aperta alle innovazioni e in particolare alle rinnovabili come l'eolico: “Abbiamo creduto da sempre nelle energie alternative e pulite anche per uno sviluppo del territorio e un guadagno in termini ambientali. Ora con questa prima colonnina elettrica, per la quale ringraziamo il presidente Oreste Vigorito per aver favorito l'installazione qui in via Sant'Ignazio, abbiamo aggiunto un nuovo tassello per le emissioni zero e in termini di servizi ai cittadini”.

“Energie rinnovabili per un mondo sempre più green da lasciare ai nostri figli, alle generazioni future” il monito dell'ingegnere Giuseppe Barbato, responsabile manutenzione del gruppo Ivpc che si occupa di rinnovabili come eolico, fotovoltaico ed ora anche delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Transizione ecologica che passa anche per una diversa mobilità. Auto elettriche e non più inquinanti che hanno ovviamente bisogno di 'prese di ricarica' dedicate e tecnologicamente avanzate per rigenerare gli accumulatori presenti all'interno degli autoveicoli: “Questo di San Giorgio la Molara è infrastruttura di tipo 2 collegata alla rete elettrica, con due prese di ricarica di tipo 2. Blitz Power ha installato circa cinquanta colonnine in Campania, Puglia, Toscana, Trentino e Umbria. A breve il numero di queste colonnine a corrente alternata raddoppierà. Crisi energetica e soprattutto la necessità di una transizione ecologica ci impone sempre più di guardare alle rinnovabili per la produzione di energia elettrica. L'azienda Ivpc lo fa già da oltre 30 anni”.

CLICCA QUI E GUARDA IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL TG REGIONALE OTTOCHANNEL SUL CANALE 16