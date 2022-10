Conservatorio: respinto ricorso di Verga. Meglio: fatta chiarezza All'Istituto musicale di Benevento confermati i vertici

“Felice che sia stata fatta chiarezza, ora ricominciamo da qui. Basta ombre sul Conservatorio”. Caterina Meglio, presidente dell'istituto di alta formazione musicale sannita, rimarrà alla guida del Conservatorio di Benevento. Lo ha deciso la sentenza odierna del Tar della Campania che ha respinto il ricorso presentato dal suo predecessore, Antonio Verga. In una conferenza stampa, convocata ad horas presso la biblioteca dell'istituto, Meglio ha voluto fare il punto sulla vicenda che, ormai da mesi ha infiammato la città.

La vicenda: scontro per il vertice dell'istituzione

Così il tribunale amministrativo regionale mette la parola fine a mesi davvero bui vissuti tra le aule dell'istituto di via Mario La Vipera e non solo. Una battaglia a colpi di carte bollate e dichiarazioni al vetriolo. All'indomani della nomina della Meglio, lo scorso 31 maggio, l'ex presidente Antonio Verga, che aveva provato a rimanere alla guida dell'istituto presentando già un primo ricorso, aveva poi annunciato di voler adire il tribunale anche dopo quella nomina, sollevando gravi accuse e un complicato sistema di intrecci.



La sentenza del Tar conferma Caterina Meglio

“E' stata una sentenza netta, chiara che ha dato ragione al Conservatorio, a me, al direttore e al Ministero dell'università in tutti i punti sollevati nei rilievi del proponente. Nessuna illegittimità, conflitto di interessi né incompatibilità. Si era messa in discussione la mia nomina rispetto alla disciplina della legge Severino. E il Tar con una sentenza di merito ha confermato la mia nomina, le azioni del Conservatorio e la nomina del ministro non ritenendo fondati i rilievi. Ora Caterina Meglio si dice pronta a cancellare le ombre e restituire un clima sereno all'istituto. “E' tempo di gioire insieme e ricominciare a lavorare per gli studenti”.