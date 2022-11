Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per l'ortopedia del San Pio Una tecnica di Meccariello per curare le fratture al polso negli anziani sarà illustrata a Las Vegas

Nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale per l'Ospedale San Pio, diretto da Maria Morgante, e precisamente per il reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto da Luigi Matera.Il 26 di ottobre è stata notificata a Luigi Meccariello, chirurgo e ortopedico, da parte dell' American Accademy Orthopedic Central Program Committee, l' accettazione del lavoro scientifico: “The Ionresonance vs Vitamin C to prevent complex regional pain syndrome Type I in elderly with wrist fractures”.

La ionorisonanza per le fratture al polso

Un lavoro che verrà presentato il 9 marzo 2023 al Las Vegas all'annuale Congresso Nazionale della Società di Ortopedia Americana che ha valenza mondiale ed è faro per l' innovazione tecnologica. Al Venetian Expo Center il ricercatore Sannita esporrà l'esperienza clinica nell'utilizzo di una particolare biostimolazione fisica nota come Ionorisonanza nel trattamento di una delle peggiori complicanze delle fratture di polso nell'anziano trattate in gesso. Questa esperienza clinica e scientifica nasce dall'impegno di due eccellenti realtà Sannite: quella sanitaria del San Pio e quella dell'Azienda Eubios di Limatola.

Vicini alle necessità del paziente anziano

Lo studio è nato per migliorare gli esiti delle fratture da fragilità degli anziani di cui la più comune trattata incruentemente è quella del polso. I ricercatori studiando segnali multifrequenziali complessi, attraverso l'applicazione simultanea di due campi magnetici paralleli, hanno customizzato l'apparecchiatura alle necessità del paziente anziano adattando il macchinario al comfort del paziente e alla risoluzione della patologia algodistrofica.





Un nuovo riconoscimento per un'eccellenza dell'ortopedia

Nel merito il dottor Meccariello si è espresso così Sono molto orgoglioso, anche se non è la prima volta che viene accettato un mio lavoro all' American Accademy. La scorsa volta nel 2018 a New Orleans sono intervenuto per parlare di un farmaco per aumentare la percentuale di guarigione nelle pseudoartrosi infette. Vorrei precisare che questa collaborazione nasce gratuita da un confronto sul territorio tra professionisti della salute. Molte di queste idee che sono alla base di questo progetto vengono dalla mia precedente esperienza lavorativa salentina, dove mi confrontai con il CNR leccese. Purtroppo non partimmo con lo studio di questo dispositivo perché per amore decisi di ritornare nella mia terra di prigine.

L'idea è stata quella di utilizzare una tecnologia efficace e confortevole e di costi ridotti per la massima compliance del paziente alla terapia.

Parliamo di complicanze pericolose per gli anziani: non solo l 'algodistrofia ma anche l' edema osseo possono essere pericolosi per un paziente di qualsiasi età perché provano dolore ma soprattutto rigidità e perdita di funzione delle articolazioni che neanche la chirurgia può mettere rimedio. Il prossimo step della nostra ricerca che sta procedendo anche in altri distretti indagherà se questa apparecchiatura può affiancare o essere equivalente ai farmaci o altre terapie ma questo lo sapremo con il nostro impegno.

E sui progetti per il futuro Meccariello spiega: “Ora l'obiettivo è portare avanti delle attività sociali e degli screening per la popolazione per avvicinare l?'ospedale di Benevento alla sua gente”.