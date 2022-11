Migliorano condizioni del bimbo investito. Ora il Comitato chiede più sicurezza "Paesaggio sannita Scafa" scrive a Prefetto, sindaco e presidente della Provincia: strada pericolosa

Sta per fortuna meglio il bambino di sei anni investito da un'auto a contrada Scafa di Benevento venerdì scorso. Il piccolo, trasportato all'ospedale San Pio in codice Rosso si sta pian piano riprendendo grazie alle cure dei sanitari e all'amore dei familiari. Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità e in particolare i residenti di contrada Scafa, alle porte della città.

Nelle ultime ore il comitato di quartiere “Paesaggio sannita Scafa” ha scritto una missiva indirizzata al Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, al presidente della Provincia, Nino Lombardi e al sindaco di Benevento, Clemente Mastella per chiedere la messa in sicurezza dell'area che si sviluppa lungo la Strada Provinciale 153 (vecchia strada che da Benevento conduce alla Valle Vitulanse) teatro dell'incidente. Comitato guidato da Ernesto Mazzarelli che ha dato mandato all'avvocato e componente del sodalizio, Paolo De Iorio di instaurare un dialogo con Provincia e Comune per cercare di mettere in sicurezza l'arteria, a partire dall'installazione della pubblica illuminazione e il ripristino e potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale, specialmente nei pressi delle abitazioni e laddove effettuano la fermata gli autobus o gli scuolabus.

Ed ancora, il comitato chiede il ripristino di alcuni tratti di strada dissestati.

Richieste che arrivano dopo l'incidente di venerdì che ha inevitabilmente acceso i riflettori su una serie di situazioni pericolose per i residenti.

