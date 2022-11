Danneggiamenti auto Unisannio: il Rettore rassicura Il commento del numero uno dell'ateneo dopo l'individuazione del presunto responsabile

“Benevento è una città fondamentalmente tranquilla. Credo che atti come questi vadano letti più nell'ottica della necessità di aiutare i responsabili che come un problema di ordine pubblico”.

Il rettore dell'ateneo del Sannio, Gerardo Canfora commenta così, a margine della giornata di screening promossa per gli studenti, l'individuazione del presunto responsabile dei tanti episodi di danneggiamenti registrati alle auto parcheggiate nei pressi della Facoltà di Scienze economiche dell’Università del Sannio (leggi la storia).

“Da un po' di tempo – ripercorre la vicenda il Rettore - i ragazzi hanno lamentato danneggiamenti alle autovetture parcheggiate nell'area, che risulta particolarmente congestionata, e ieri è stato individuato quello che è probabilmente l'autore di questi atti” e si dice tranquillo “Abbiamo sempre trovato in Benevento una città accogliente, che integra e che sa fare dell'Università un suo fiore all'occhiello e credo che rimarrà così”