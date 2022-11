Acqua non potabile a Benevento, arrivano le autobotti e continuano analisi Le zone interessate dallo stop all'acqua potabile, neanche dopo bollitura

La Gesesa comunica che nella serata di ieri, dopo la comunicazione dell’ASL, ha effettuato ulteriori prelievi con conseguenti analisi che sono proseguite durante la notte. Questa mattinata nelle zone interessate si stanno predisponendo delle autobotti di acqua potabile e in particolare per la zona del Rione Libertà un servizio sarà posto presso Piazza San Modesto, un secondo presidio per il Rione Ferrovia sarà collocato presso il piazzale antistante il Pala Adua e tra qualche ora una terza autobotte sarà posta presso zona centro commerciale BuonVento.

In attesa di chiarimenti, si precisa che l’acqua nelle zone interessate, a titolo precauzionale, non può essere utilizzata ad uso potabile, neanche a seguito di bollitura. GESESA comunicherà ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.

Ripetiamo le zone interessate:

Rione Libertà, Rione Ferrovia, Rione Triggio , Rione Santa Maria degli Angeli, Centro Storico, Corso Garibaldi e traverse fino a piazza Guerrazzi, Centro storico basso compresa via Torre della Catena,Rione Ponticelli, C.da San Vito , C.da Pezzapiana, C.da San Marco ,C.da San Chirico, C.da Acqua fredda, C.da Ripamorta, C.da Ripazecca, C.da Torre Alfieri, Epitaffio, Monte pino, Via Castelpoto, C.da Ciancelle , C.da Serretelle , C.da Gran potenza, C. da Madonna della salute, C.da Monte Calvo.