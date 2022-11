Tetracloroetilene valori nella norma: acqua torna potabile Dopo il confronto con Bonavitacola il sindaco parla della vicenda del tetracloroetilene

"Gli ultimi dati dell'Arpac dimostrano che i valori di tetracloroetilene sono rientrati nella norma: l'acqua tornerà potabile".

Si conclude con quest'annuncio la conferenza stampa convocata ad horas per la vicenda dell'acqua inquinata da tetracloroetilene a Palazzo Mosti.

Dopo l'incontro del sindaco Clemente Mastella e della sua giunta con il confronto da remoto con il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, il primo cittadino, in un incontro ha ripercorso l'accaduto.

“Dati poco chiari sui valori dell'acqua” ha spiegato. “Basti pensare che solo nella riunione di ieri pomeriggio in Prefettura abbiamo scoperto che mentre i prelievi alla fonte riscontravano valori di tetracloroetilene elevati nei fontanini il valore rimaneva basso”.

"Gli ultimi dati sono in miglioramento per quel che riguarda i valori" annuncia il sindaco che ribadisce l'appello contro "gli sciacalli" che hanno "alzato i prezzi dell'acqua imbottigliata".

Annuncia misure per la situazione di Benevento che saranno discusse martedì, a partire dalla caratterizzazione dei pozzi di Campo Mazzoni e Pezzapiana e l'utilizzo dei pozzi di Solopaca. Affronta il tema della carbonizzazionee ancora annuncia "Avvieremo anche un piano di sicurezza delle acque per tranquillizzare la comunità, in collaborazione con gli enti preposti".

"Abbiamo fatto il nostro dovere e quanto possibile per la situazione, capisco l'amarezza di tutto ma l'impegno dell'amministrazione è stato massimo".