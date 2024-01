Prosegue a oltranza la protesta degli agricoltori sanniti Resta il presidio alla Rotonda dei Pentri, alle porte di Benevento: "Tanta la solidarietà per noi"

“Da qui non ci muoviamo fino a quando non arriveranno risposte concrete per l'intera categoria agricola. Meritiamo rispetto semplicemente perchè con dignità, fatica e abnegazione produciamo cibo di qualità per gli italiani e non solo”.

Gli agricoltori sanniti proseguono con la loro protesta per il giusto riconoscimento economico del lavoro che quotidianamente svolgono ogni giorno dell'anno.

Dopo la maxi manifestazione di ieri, quando oltre cento trattori hanno sfilato per tutto il pomeriggio lungo le strade della città. Arrivati da più parti del Sannio, con una folta delegazione dal Fortore, una ventina di agricoltori e mezzi sono rimasti alla rotonda dei Pentri, alle porte di Benevento. Un presidio fisso in attesa di novità per la categoria. Si allarga la spaccatura con il mondo delle associazioni di categoria. “La gente è dalla nostra parte – rimarcano dal presidio -. Tante sono state le attestazioni di solidarietà espressa dalle persone ieri durante il corteo. Compiaciuti dei saluti dai balconi, dei pollici alzati degli automobilisti nonostante il traffico. Da parte nostra siamo stati attenti ad ogni situazione. Massima è stata la collaborazione con le forze dell'ordine che ringraziamo”.

La causa degli agricoltori sposata, dunque, dalla cittadinanza. “La situazione che si è venuta a creare negli anni colpisce anche le famiglie e non solo quelle degli agricoltori”. Intanto il presidio è punto di ascolto per i problemi degli agricoltori pronti a recepire consigli e confrontarsi con tutti.