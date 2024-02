Protesta agricoltori. Mastella e Lombardi arrivano al presidio: siamo con voi FOTO - Sindaco e presidente della Provincia di Benevento hanno risposto all'appello lanciato ieri

“La questione è diventata nazionale e bisogna fare qualcosa. L'uomo è ciò che mangia e senza di voi non si mangia. Siamo qui per portare la vicinanza della città e dell'intera provincia di Benevento”. Con queste parole il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha fatto visita, con il presidente della Provincia Nino Lombardi, questa mattina agli agricoltori sanniti che per il terzo giorno sono in presidio per accendere i riflettori sui problemi che attanagliano la categoria da Nord a Sud. Ieri erano stati proprio gli imprenditori a lanciare un appello e invitare le istituzioni, sindaci ed assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo in primis, per parlare con le istituzioni dei loro problemi “senza filtri o mediazioni delle associazioni di categoria” avevano rimarcato e lo hanno fatto anche oggi.

Primi a rispondere all'invito sono stati proprio il sindaco Mastella e il presidente Lombardi.

“Giusto essere accanto a loro e alla loro dignità. Rappresentano un'economia fondamentale per il Sannio, per l'Italia e l'Europa intera” ha rimarcato il primo cittadino che ha poi concluso: “I costi per loro sono aumentati , le importazioni sono diventate concorrenziali e la fiscalità esosa . La grande distribuzione li strapazza comprando a costi irrisori . Cosi non va. Sono con loro e spero che la politica trovi una soluzione”.

Al fianco degli agricoltori sanniti l'intera provincia come ha sottolineato il numero uno della Rocca dei Rettori, Nino Lombardi: “Essere vicini a queste persone è normale. Comprendiamo le loro difficoltà. Tutte le istituzioni facciano quadrato attorno a questa categoria da rispettare e rappresentano anche la vocazione del nostro territorio”.

I manifestanti hanno poi chiesto al sindaco Mastella la possibilità di avere dei contenitori dove sversare i rifiuti durante la loro permanenza all'interno della rotonda dei Pentri e dei bagni chimici. Poi si sono intrattenuti a parlare con i due amministratori auspicando che presto la protesta che interessa l'Italia intera possa sortire i primi effetti positivi per tutta la categoria.

Presidio che nel Sannio cresce. Da San Bartolomeo in Galdo e altri centri del Sannio arrivati altre decine di trattori. Intanto nelle prossime ore si decideranno le prossime azioni di protesta.