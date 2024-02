Protesta agricoltori nel Sannio. Oggi trattori in marcia sulla Statale Telesina Questa mattina dalla 10 nuova manifestazione da Benevento a Telese Terme

Partirà alle 10 il corteo di trattori che dalla Rotonda dei Pentri, alle porter di Benevento, sfilerà in protesta lungo la Statale Telesina fino a Telese Terme. Una marcia organizzata dagli agricoltori sanniti “Riscatto Agricolo” che scenderanno in strada per la seconda volta in una settimana – sono previsti circa 150 trattori – per “Difendere la nostra agricoltura e i nostri diritti”, chiedendo “la revisione completa delle politiche agricole europee e diciamo No all'assistenzialismo agricolo, ottenere nuovamente il potere economico delle imprese agricole”.

Una protesta che da Nord a Sud sta alzando la voce contro le politiche europee e nazionali e che si è distaccata dalle associazioni nazionali di categoria e dai partiti politici. Nel Sannio, dopo la marcia dei trattori in città si è costituito un presidio, affollato di mezzi e agricoltori ormai da cinque giorni.

Oggi la marcia sulla Telesina.