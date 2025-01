Caso cibi scaduti a mensa: la ditta chiarisce Priorità alla sicurezza alimentare e trasparenza verso le famiglie

Il Comune di Benevento chiarisce riguardo all'episodio verificatosi presso una scuola cittadina e denunciato dai consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna e Francesco Farese.

“In merito all’episodio verificatosi presso la scuola primaria S. Filippo, dove alcune confezioni di formaggio spalmabile distribuite durante il servizio mensa riportavano una data di preferibile consumo superata, Siristora desidera esprimere il proprio rammarico per quanto accaduto e fornire i dovuti chiarimenti a tutte le famiglie ed agli insegnanti e Amministrazione Committente”.

Si legge nella nota inviata dall'ente che diffonde la versione dell'azienda “Il 23 gennaio scorso, presso il plesso scolastico San Filippo, 20 porzioni di formaggio spalmabile “Quick” facente parte di una confezione intera di 36 porzioni, è stata fornita per il servizio mensa. L’anomalia è stata rilevata grazie all’attenzione da parte di una bambina, che ha notato la data di scadenza preferibilmente entro il 20 gennaio e lo ha comunicato alle nostre addette che stavano iniziando la distribuzione del prodotto. Di conseguenza, le addette applicando la procedura concernente tali evenienze, hanno immediatamente interrotto distribuzione, e contestualmente, avvisando il responsabile del centro di Cottura affinché si provvedesse all’immediato ritiro e sostituzione del prodotto. Vogliamo rassicurare le famiglie che nessun bambino ha consumato il formaggio con data di consumo preferibile superata di tre giorni, grazie alla tempestiva rilevazione dell’errore e al ritiro immediato delle porzioni non conformi.

L’episodio è stato causato da un errore umano: nonostante i nostri sistemi di controllo e i sistemi informatizzati per la gestione delle scorte siano già attivi ed efficaci, un addetto ha inavvertitamente prelevato una confezione con prodotti con data più antecedente, il cui lotto risultava già interamente distribuito e consumato.

Desideriamo sottolineare che il prodotto conforme, con data di scadenza successiva, era già stato regolarmente acquistato e presente nei nostri magazzini, pronto per essere distribuito. Come di fatto è avvenuto per tutti gli utenti dello stesso giorno, 23 Gennaio 2025.

Desideriamo inoltre chiarire che la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" rappresenta un’indicazione che segnala il periodo entro il quale il prodotto mantiene le sue caratteristiche ottimali, senza implicare che oltre tale data il prodotto non sia idoneo al consumo umano. Tale considerazione è particolarmente rilevante in questo caso, dato il brevissimo intervallo di tempo trascorso rispetto alla data indicata”.

E poi fanno il punto su 'Azioni intraprese e impegni futuri'.

“Comprendiamo pienamente la preoccupazione dei genitori e del personale scolastico. La sicurezza alimentare è un valore imprescindibile per Siristora, e l’episodio rappresenta un’eccezione che non rispecchia i nostri standard di qualità.

A tal fine, Siristora ha avviato un’indagine interna per accertare le cause della distrazione e individuare eventuali responsabilità. Inoltre, stiamo verificando la possibilità di attuare misure aggiuntive per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro, tra cui:

- Ottimizzazione delle procedure operative interne: saranno introdotte ulteriori verifiche manuali sulle scorte in fase di prelievo, per integrare eventualmente il sistema informatizzato e ridurre al minimo gli errori umani.

- Miglioramento della comunicazione: saranno rafforzati i canali di dialogo con le scuole e le famiglie, per mantenere una trasparenza totale e fornire informazioni tempestive su eventuali problematiche”.

Infine “Siristora si scusa sinceramente con le famiglie per l’inconveniente. Vogliamo rassicurare tutti gli utenti che il nostro impegno è rivolto alla massima qualità e sicurezza nel servizio mensa, con l’obiettivo di garantire un’alimentazione sana e sicura per tutti i bambini, come dimostrato in tutti questi anni dei servizio dei controlli dalle autorità sanitarie e dalle commissioni mensa.

Ringraziamo il Comune e le autorità scolastiche per la collaborazione e il supporto nella gestione di questo evento e ribadiamo la nostra disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti e aggiornamenti sull’esito delle verifiche interne”.