Università medicina a Benevento: i corsi partono a settembre L'Università del Sannio ospita un corso-replica della Federico II ad indirizzo tecnologico

Tra i 50 e i 65 studenti saranno i primi a frequentare le lezioni di Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico a Benevento, dal prossimo settembre.

Lo annuncia il rettore dell'Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora che, a margine della presentazione del piano strategico 2025/2027 dell'ateneo al territorio, ha confermato l'accordo con l'Università Federico II di Napoli che permetterà di realizzare a Benevento un corso replica di “Medicina e Chirurgia ad indirizzo Tecnologico”.

“Questo ateneo – ha spiegato Canfora - ha intenzione di entrare nel settore delle professioni medico sanitarie e partiamo già da quest'anno (ndr il prossimo anno accademico ). Abbiamo chiuso un accordo, attraverso una convenzione con la Federico II di Napoli, per attivare qui a Benevento, presso il nostro ateneo, quello che tecnicamente si chiama un corso replica del corso di laurea in medicina e chirurgia ad indirizzo tecnologico della Federico II. In buona sostanza nel contingente di studenti che ogni anno viene assegnato agli atenei, l'ateneo di Napoli ha affidato a Benevento un gruppo di studenti che potranno seguire qui le attività didattiche e le attività laboratoriali”.

Un traguardo fattivo che il rettore commenta così “E' un primo passo che ci consente di vedere quale sarà la risposta del territorio in un momento di grandi cambiamenti, perchè l'accesso ai corsi di medicina sta cambiando proprio in questi mesi. Un modo per partire verso progetti più ambiziosi ossia la creazione di un vero e proprio consorzio che ci vedrà impegnati, con altri atenei, per dare vita ad attività nel settore della medicina e delle professioni medico sanitarie”.

Una delle più attese novità che emergono dunque dal piano strategico 2025/2027 “La direzione del documento – conclude il Rettore – è un lavoro su più fronti. Partiamo da una revisione costante della nostra offerta didattica per essere sempre più allineati alle aspirazione dei giovani e alle esigenze del mondo del lavoro. Inoltre, abbiamo posto forte accento al miglioramento dei servizi agli studenti e sull'integrazione con il territorio: con attività di ricerca sempre più vicine al mondo produttivo, attività di trasferimento tecnologico e terza missione per valorizzare le peculiarità e le ricchezze potenziali del nostro territorio”.