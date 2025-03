Medicina a Benevento, Rubano (FI): Obiettivo frutto di lavoro sinergico" "Obiettivo che ho sostenuto. Plauso al Rettore apprezzo anche il ruolo svolto dalla Regione"

“L’attivazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico a Benevento rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani del nostro territorio e un passo concreto per il rafforzamento dell’offerta formativa".

Così il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano dopo l'annuncio del rettore Gerardo Canfora ad Ottopagine.it sul via ai corsi per Medicina a settembre prossimo.

"Un obiettivo - rimarca Rubano - che ho sostenuto con determinazione, lavorando con discrezione affinché si realizzasse. Un plauso va al rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, per la capacità di costruire sinergie strategiche, in particolare con l’Università Federico II.

Apprezzo anche il ruolo svolto dalla Regione Campania per aver sostenuto, doverosamente, questa iniziativa.

Il Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, ha sempre espresso il proprio favore verso questa idea, da dicembre 2022, ossia da quando creai una sinergia concreta tra Rettore e Ministero, confermata nel corso del tempo attraverso numerosi contatti intercorsi.

Il ruolo di parlamentare assume valenza quando si ha la capacità di instaurare contatti diretti con il Governo. Va ricordato, inoltre, l’impegno profuso dal Ministro Bernini per la riforma che eliminerà il numero chiuso per l’accesso a Medicina, garantendo così un sistema di selezione più equo e realmente meritocratico “