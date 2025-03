Trasporto pubblico. Dal 1° gennaio in città e provincia arriva l'Air - VIDEO Sindaco Mastella ha incontrato amministratore delegato. E sui lavori a Benevento: serve fare presto

“Ho incontrato l'amministratore dell'Air Campania. Dal primo giorno di gennaio 2026 effettueranno il trasporto pubblico locale anche nel Sannio”. Così il sindaco Clemente Mastella durante la conferenza stampa per la riapertura del Ponte San Nicola, ristrutturato (vedi altro servizio).

Dopo l'aggiudicazione della gara regionale per i trasporti per la provincia di Benevento, dunque, sarà l'Air a gestire il Tpl sia in città che in provincia.

Terminerà quindi l'era Trotta che qualche anno fa era subentrata all'Amts. “Devo ringraziare Trotta” ha rimarcato il sindaco Mastella. “Quando sono stato eletto sindaco l'Amts il 31 dicembre era 'saltata' e i cittadini rischiavano di ritrovarsi senza trasporto pubblico locale. In quell'occasione Trotta accettò le condizioni che potevamo offrire ed il servizio è stato portato avanti”.

Occasione per il primo cittadino di Benevento anche per dire basta a chi critica sempre, specialmente sui lavori che interessano la città: “Abbiamo il dovere di lasciare un'impronta positiva e lo stiamo facendo. Quando in questa città non si faceva nulla erano tutti contenti. Oggi che invece stiamo dando un volto nuovo alla città ci sono proteste: chi non vuole il museo egizio, chi protesta per i tempi lunghi delle opere, le scuole, il parco delle streghe o il campo da Golf. La città deve correre. Poco fa ho fatto una riunione con i commercianti di via Rummo. A loro ho spiegato che ieri ho partecipato ad una riunione con il Commissario Fitto e i lavori vanno completati entro maggio del prossimo anno. I lavori vanno fatti anche perchè i soldi del Pnrr e del Fondo Sviluppo e coesione che non si utilizzeranno saranno impiegati per il riarmo e francamente, da pacifista dico che gli stanziamenti vanno per effettuare le opere per la comunità”.