Vigorito: Il Sannio è un territorio ricco ma ora va fatto conoscere - VIDEO Le parole del numero uno di Confindustria: la nuova sede realizzata con Ance sarà la casa di tutti

Quella parola: insieme, pronunciata come un dogma di vita lavorativa e non dal presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, ancora una volta ha dato i suoi frutti con l'inaugurazione della nuova sede di Confindustria e Ance nella centralissima piazza Risorgimento grazie all'impegno della confederazione degli industriali della provincia di Benevento.

Che potesse essere un termine non fine a se stesso o relegato ad una sola circostanza lo si era capito già in occasione della terribile pandemia provocata dal Covid. Anche allora, Confindustria “insieme” ad Asl, Regione, Croce Rossa e tanti altri protagonisti e istituzioni aveva creato il primo hub vaccinale in Italia per le aziende e i dipendenti che, grazie all'impeccabile organizzazione alle miglia di dosi di siero in più arrivate anche per l'impegno di Asl e Regione, divenne ben presto il centro vaccinale per eccellenza per tutti i cittadini, a partire dagli adolescenti con la vaccinazione di ben 12mila persone.

“Da quel momento ho capito insieme cosa avremmo potuto fare” ha ricordato commosso il presidente Vigorito. Da quel giorno, sempre tenendo fede “all'insieme” fatto in questo caso di sinergia tra gli imprenditori, si è concretizzato il sogno: una casa per le imprese sannite “che abbia però le porte aperte a tutti coloro che vorranno dare un contributo allo sviluppo del Sannio. Le porte – ha rimarcato ancora una volta ieri il presidente Vigorito – sono aperte a tutti, a partire dai professionisti, ai giovani”.

La nuova sede di Confindustria Benevento nella centralissima piazza Risorgimento è infatti destinata anche ai giovani con un centro di formazione per gli Its.

“Le mura longobarde hanno protetto questa terra. Ora è il momento di abbassarle e guardare oltre, farci conoscere ovunque per lo sviluppo dei nostri territori” il monito del numero uno degli industriali sanniti.

NEL VIDEO GLI INTERVENTI DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, VIGORITO e DEL PRESIDENTE ANCE, FLAVIAN BASILE