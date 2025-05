L'assessore regionale Casucci: turismo del futuro sarà quello delle aree interne VIDEO Oggi a Benevento. "Zone che hanno mantenuto identità ma ora serve imparare a fare ricettività"

“Le aree interne rappresentano il futuro del turismo in Campnia perchè hanno saputo mantenere un'identità ma ora serve anche saper fare ricettività non solo una volta all'anno ma sempre”.

Così l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, oggi a Benevento per l'inaugurazione di “Benevento in fiore” organizzata “in un posto bellissimo come la villa comunale di Benevento” ha rimarcato l'esponente di Palazzo Santa Lucia che ha poi elogiato le aree interne: “questa è la qualità della vita delle persone. Le aree interne della Campania rispettano luoghi e cittadini con identità”.

Poi parlando dell'avvio della stagione turistica in Campania l'assessore Casucci rimarca: “Le aree interne stanno andando meglio delle aree costiere che soffrono quando raggiungono livelli di saturazione. Le province di Benevento, Avellino, Caserta e dell'alto Cilento stanno registrando ottimi dati. Devono imparare a raccogliere turisti e aprire agli eventi non solo da organizzare per il Ferragosto ma tutto l'anno”.