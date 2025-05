Mastella: lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Pio Il messaggio del primo cittadino attraverso i social

"Il chiacchiericcio che anche sui social allude a responsabilità o coinvolgimenti diretti del Comune su festeggiamenti o organizzazione di eventi di qualsiasi tipo in un momento di dolore per la Città è immorale e sciocco".

Parte da qui il sindaco di Benevento Clemente Mastella che, sui social, ha puntualizzato "L'Amministrazione non ha né organizzato, né autorizzato alcunché relativo alla festa scudetto del Napoli, tanto più che io stesso sono fuori città per impegni di natura familiare. Ho seguito con discrezione la vicenda del terribile incidente al rione Libertà, ho contattato privatamente le famiglie coinvolte in questo dramma che la Città deve affrontare con pietas e sobria condivisione".

E dunque l'annuncio del lutto cittadino nel giorno dei funerali del giovane Francesco Pio.

"Da primo cittadino ritengo doveroso, e lo preannuncio sin da ora, che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. L'auspicio è che questi giorni siano caratterizzati da una composta partecipazione ad un dolore che è collettivo".