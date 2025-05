Il sindaco Mastella ha incontrato noto penalista lombardo Massimo Lovati L'avvocato in città per un processo ha parlato in termini lusinghieri della bellezza di Benevento

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane l'avvocato Massimo Lovati, penalista lombardo di rilevante caratura professionale e in queste settimane assurto alle cronache nazionali, poiché impegnato nella difesa dell'indagato Andrea Sempio nell'ambito del complesso caso del delitto di Garlasco.

Lovati, in città per un processo (come anticipato da Ottopagine.it LEGGI ALTRO ARTICOLO), è stato accompagnato dal primo cittadino dal collega e amico sannita Gerardo Giorgione, consigliere comunale della Città.

Sia al sindaco Mastella che al consigliere Giorgione, l'avvocato lombardo ha parlato in termini estremamente lusinghieri di Benevento e delle sue bellezze storico-artistiche, complimentandosi per l'immagine che la Città sa offrire a chi ospita per ragioni di lavoro o di tempo libero.