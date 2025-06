Centro per l'impiego di Benevento riapertura annunciata per lunedì 23 giugno La precisazione di Lombardi, dopo la manifestazione di Sinistra Italiana

Riapriranno al pubblico da lunedì 23 giugno 2025 gli Uffici del Centro per l'impiego di Benevento in Via XXV Luglio con il rientro in presenza dei dipendenti dello stesso Centro.

Lo annuncia in una nota in risposta alla manifestazione di questa mattina, promossa da Sinistra Italiana, Nino Lombardi. Il Presidente della Provincia di Benevento puntualizza

«Il mio nome è stato in modo inopportuno citato in relazione ai lavori di messa in sicurezza degli Uffici del Centro per l’Impiego del capoluogo sannita per effetto di una mistificante miscellanea tra le mie funzioni di dipendente e Responsabile del Servizio della Regione, e quello di Presidente della Provincia. Il tutto senza costrutto; così come senza alcun costrutto è stata la chiamata in causa del Sindaco di Benevento. Sulla vicenda dei lavori alla struttura di Via XXV Luglio interverrà, citando atti e documenti, la Dirigente dell’Unità Operativa della Regione Campania.

Credo comunque di dover far presente alla pubblica opinione che:

la sede di Via XVV Luglio del Centro per l’Impiego è chiusa non da sei mesi come affermato da Sinistra Italiana, ma da meno di tre a ragione della necessità della messa in opera di nuove attrezzature di sicurezza per gli impianti, lavori necessari ed indispensabili per Uffici aperti al pubblico e ove si svolgono le attività lavorative da parte di tutto il personale addetto;

a tutti i Dipendenti del Centro per l’Impiego di Benevento, e dunque anche al sottoscritto, era stata recapitata già lo scorso 19 giugno una Circolare della Dirigente dell’Unità Operativa sull’ultimazione dei predetti lavori e sulla conseguente disposizione di riapertura degli Uffici di Via XXV Luglio di Benevento al pubblico e di rientro in presenza dei dipendenti dello stesso Centro da lunedì 23 giugno 2025;

i Dipendenti del Centro di Benevento hanno lavorato con impegno e professionalità per consentire l’erogazione regolare e puntuale dei servizi agli utenti e ai cittadini con le modalità di lavoro “on line”.