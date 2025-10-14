Esercitazione di protezione civile: divieto di sosta nelle zone interessate Per la giornata di domani

Si informa la cittadinanza che, con ordinanza n. 412/2025, per la giornata del 15 ottobre 2025 è stato istituito il divieto assoluto di sosta e di fermata in: Via Vetrone, Via Pascoli e nelle aree attigue al Tennis Club.

ll provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento di una esercitazione di Protezione Civile finalizzata alla simulazione di uno scenario di emergenza. Considerata la particolare natura dell’attività, che riproduce le modalità operative di una reale situazione di emergenza, la segnaletica temporanea di divieto potrà essere installata senza il rispetto delle consuete tempistiche previste dalla normativa vigente in materia di preavviso. Si rammenta alla cittadinanza che il rispetto del divieto di sosta e fermata nelle aree indicate è obbligatorio e che eventuali veicoli inadempienti potranno essere rimossi a cura degli organi di polizia stradale, ai sensi del Codice della Strada.