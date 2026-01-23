Ferrovia Valle Caudina: dopo 5 anni di stop bisogna ancora attendere Il sindaco di Montesarchio: seguiamo costantemente l'avanzare degli interventi

Servirà almeno un altro anno per la ripresa della circolazione sulla linea ferroviaria Napoli-Benevento via Cancello. C'è ancora un lungo lavoro da affrontare, infatti, nonostante le sollecitazioni della deputazione parlamentare e regionale sannita.

Solo qualche giorno fa il senatore Domenico Matera aveva scritto al Presidente della Regione Fico e al vicepresidente Casillo per ribadire l'urgenza nel ripristino del servizio. Dello stesso tenore l'intervento del consigliere regionale Fernando Errico che, nel dibattito sulle linee programmatiche della nuova legislatura regionale, ha puntato l'attenzione sui disagi infiniti che subiscono i pendolari di Sannio, Irpinia e Valle di Suessola.

Ma la riapertura, per i passeggeri, della linea gestita attualmente da EAV sembra possibile non prima del 2027.

Per i passeggeri c'è da attendere il 2027

A confermare il piano anche il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico. Il primo cittadino del centro caudino ribadisce un monitoraggio costante per l'importante collegamento tra l'entroterra e il capoluogo e dettaglia “Siamo costantemente in contatto con Eav e con la Regione Campania per seguire l'evoluzione di questi lavori che, dovrebbero terminare entro il 30 di giugno” spiega la fascia tricolore e aggiunge “Solo dopo comincerà la fase del collaudo tecnico-amministrativo che spetta all'Ansfisa, l'Agenzia Nazionale di Controllo dei Trasporti. Ansfisa ha per legge cinque mesi di tempo, quindi arriveremo a fine anno”.