Sanniti bloccati a Dubai rientrati in Italia con un volo da Il Cairo Finalmente a casa Francesco Pio, imprenditore e Michael, barbiere di Benevento

Sono rientrati in Italia con una settimana di ritardo e tra mille incertezze i due giovani sanniti, Francesco Pio, imprenditore e Michael, barbiere di Benevento, bloccati a Dubai dopo che la guerra tra Usa – Israele contro l'Iran si era allargata anche alla notissima meta turistica dove i due erano in vacanza.

Voli cancellati e clima di incertezza, non senza qualche momento di apprensione per i boati che i due sanniti avevano raccontato di aver sentito (LEGGI QUI) la prima volta mentre si trovavano a fare un'escursione nel deserto. Ieri finalmente, insieme ad altre decine e decine di connazionali, sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente dall'Egitto.

I due giovani sanniti, infatti, da Dubai hanno raggiunto Il Cairo da dove poi sono partiti finalmente per l'Italia.

Una vacanza che ricorderanno a lungo Francesco e Michael purtroppo per il clima difficile che si è venuto a creare mentre si trovavano nel Emirati Arabi Uniti.