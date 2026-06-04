Salvini: stop alla giungla degli autovelox, pronta la normativa - VIDEO Ministro Trasporti durante intervento convegno Anas a Benevento: stop ai comuni che fanno cassa

“Stop alle multe che servono solo ai Comuni per fare cassa. Gli autovelox devono essere solo uno strumento per la sicurezza degli automobilisti” il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini lo ha rimarcato in collegamento con Benevento, città che per due giorni sarà capitale della sicurezza stradale, grazie alla conferenza internazionale organizzata da Anas, Piarc Italia (Associazione mondiale della Strada) e Aiscat (Associazione dei concessionari autostradali).

Il ministro Salvini tra gli argomenti toccati (VEDI ALTRO SERVIZIO) ha ricordato alla platea che sono in “dirittura d'arrivo le nuove norme per l'utilizzo degli autovelox. Basta con la giungla degli autovelox. Un conto è l'utilizzo della tecnologia per fare cassa e un conto è l'utilizzo della tecnologia per la sicurezza stradale”. Nuova norma che sarà pronta tra qualche giorno come ha rimarcato il leader della Lega e ministro del Governo Meloni.