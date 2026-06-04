Meno incidenti grazie alle nuove norme: ora stretta sui seggiolini - VIDEO I dati da Benevento alla conferenza internazionale sulla sicurezza stradale di Anas, Piarc e Aiscat

Benevento capitale della sicurezza stradale oggi e domani con la conferenza internazionale organizzata da Anas, Piarc Italia (Associazione mondiale della Strada) e Aiscat (Associazione dei concessionari autostradali).

Nella splendida cornice del Teatro Comunale da questa mattina a confronto i massimi esperti nazionali e internazionali che hanno discusso di un obbiottivo da raggiungere: riuscire ad azzerare il numero delle vittime sulla strada, come prevenire i crolli delle infrastrutture e come educare al rispetto delle regole stradali fin dai banchi di scuola.

“Entro il 2050 puntiamo ad azzerare i morti lungo le nostre strade” ha rimarcato l'amministratore delegato di Anas e presidente di Piarc Italia, Claudio Andrea Gemme.

"Ridurre il numero di incidenti significa investire in una molteplicità di azioni: qualità delle infrastrutture, manutenzione, prevenzione e diffusione della cultura di una responsabilità condivisa, sin dai banchi di scuola, basata sul rispetto delle regole. E' per questo che Anas ormai da tempo investe in campagne di sicurezza stradale come 'Guida e Basta' e in tanti incontri formativi con gli studenti".

"Manutenzione, monitoraggio intelligente e formazione delle nuove generazioni – ha aggiunto l'AD Anas, Gemme - per una mobilità sempre più sicura", questa, in sintesi, la ricetta di Gemme. Al centro del dibattito le principali iniziative di Enti, Istituzioni ed esperti del settore, per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo sociale più sfidante e importante in materia di mobilità in linea con le indicazioni europee: azzerare i morti sulle strade entro il 2050 ('Vision Zero')”.

"Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada sono diminuite le morti per incidenti stradali, in cui spesso le vittime sono i giovani". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo da remoto.

Tanti i temi toccati da Salvini: dagli autovelox e le nuove norme pronte a breve (VEDI ALTRO SERVIZIO), all'importanza dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria anche per i monopattini "perché anche la mobilità su due ruote rischia a volte di creare danni superiori rispetto ad altri" ha infine annunciato che "è in dirittura di arrivo la normativa finale per uscire dalla giungla degli autovelox".

Meno incidenti stradali, dunque, con il nuovo codice della strada ma serve sempre più formazione a partire dalle scuole.

A portare il saluto del sindaco Mastella, assente per impegni istituzionali fuori Benevento, l'assessore Attilio Cappa. Seguire gli interventi dell’Amministratore Unico di RAM (Rete Autostrade mediterranee) Davide Bordoni, il Direttore della Polizia Stradale Santo Puccia e l’inviato speciale ONU per la sicurezza stradale Jean Todt con un messaggio video. Tra i relatori anche il sannita Armando Rocco, Consigliere giuridico del Ministro Salvini per la sicurezza stradale ed il Consigliere giuridico del Ministro Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito) Michele Zarrillo.