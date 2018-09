Vento forte. Tegole cadono su due auto: danni e paura | FOTO Via XXIV Maggio chiusa al traffico

Due auto danneggiate, paura e strada chiusa. Si allunga la lista nel Sannio dei danni provocati dal vento forte. Dopo le eliche delle pale eoliche divelte e piegate a Casalduni, nel primo pomeriggio di oggi sono volate alcune tegole da un palazzo ed hanno centrato due auto in sosta. È accaduto in via XXIV Maggio. L'allarme è scattato intorno alle 13,30. sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno precauzionalmente chiuso la strada che collega piazza Risorgimento al Viale degli Atlantici. Ennesimo intervento per i vigili del fuoco che sono intervenuti con un'autoscala grazie alla quale sono saliti sulla sommità dell'edificio per mettere in sicurezza eventuali altre tegole che rischiavano di crollare sulla strada sottostante. Parabrezza spaccato e danni alla carrozzerie per le auto colpite.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi dei danni ed evitato il transito dei passanti.