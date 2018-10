Offende su fb l'onore di Mattarella, denunciato Controlli dei carabinieri, dieci denunce nella Valfortore

Dieci denunce dei carabinieri al termine dei controlli eseguiti nei comuni della Valfortore. L'elenco comprende persone di Circello (furto di due vasi di rame spariti da un'area di servizio in provincia di Arezzo e offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica, per alcuni post ingiuriosi pubblicati su un profilo facebook); Colle Sannita (aveva un assegno, che ha cercato di incassare, intestato a terzi); Foggia (aveva comprato un trattore, a Montefalcone, con un assegno di 8mila euro risultato falso); Cosenza (truffa ai danni di un cittadino di Baselice che aveva versato 290 euro senza ricevere il bene acquistato); Baselice e San Giorgio la Molara (furto di energia elettrica e vendita di prodotti alimentari senza etichetta e tracciabilità); Torino (incasso fraudolento di un assegno intestato ad un residente a Castelfranco); Ginestra degli Schiavoni (minacce ad una donna, percosse e lesioni ai danni della moglie, per questo allontanata).

A Baselice, infine, foglio di via proposto per un siracusano, già noto alle forze dell'ordine, che, a bordo di una Punto, se ne andava in giro per il paese senza una ragione ritenuta valida dai militari.