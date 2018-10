Picchiati e rapinati nella notte: terrore per due maestri Quattro banditi con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'abitazione dei due pensionati

Picchiati, rapinati e legati. Notte di terrore, quella appena trascorsa, per due pensionati di Castelvenere, finiti nel mirino di quattro rapinatori che hanno fatto irruzione nella loro abitazione. È accaduto intorno alle 4 in via Pugliano, non lontano dagli svincoli della superstrada.

In azione quattro malviventi con il volto coperto e guanti alle mani. I malviventi sono entrati nell'abitazione dove vivono i due, marito e moglie, entrambi maestri in pensione. Stavano tranquillamente dormendo nella loro stanza quando sono stati bruscamente svegliati dai banditi.

Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore per gli anziani colpiti anche con schiaffi e pugni. I banditi hanno rovistato ovunque. Hanno portato via soldi, gioielli ed una pistola. Prima di andare via hanno legato entrambe le vittime.

Solo dopo alcuni lunghissimi minuti marito e moglie si sono liberati ed hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Marito e moglie sono stati medicati dal personale del 118 fatto intervenire.

Al.Fa

IN AGGIORNAMENTO