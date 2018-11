Bimbo 'dimenticato' nel bus, archiviata indagine su 3 maestre La decisione del gip Romano per le docenti di una scuola di Frasso Telesino

Archiviata dal gip Maria Ilaria Romano, per l'insufficienza degli elementi necessari a sostenere l'accusa in giudizio, e per la mancanza del dolo, l'inchiesta a carico di tre maestre della scuola dell'infanzia 'San Giuliana' di Frasso Telesino – sono state assistite dagli avvocati Raimondo Salvione, Ennio Napolillo e Angelo Barbarisi- alla quali era stata contestata l'ipotesi di reato di abbandono di minore, per aveer dimenticato un bimbo di 3 anni a bordo di un autobus.

Si tratta di una vicenda che risale al maggio 2015, della quale ci siamo occupati alcuni giorni fa (LEGGI), in occasione della camera di consiglio fissata dopo l'opposizione dei genitori, rappresentati dall'avvocato Vito Antonio Cicchetti, alla proposta di archiviazione dell'indagine avanzata dalla Procura.

