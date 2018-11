Ricorso in Cassazione, revocata misura per il 21enne di Telese Disposto dal Riesame, l'obbligo di dimora era stato impugnato dalla difesa

Revocato l'obbligo di dimora disposto dal Riesame per Guerino Greco, 21 anni, di Telese. La decisione, sollecitata dall'avvocato Antonio Leone, è stata adottata perchè – come anticipato nell'articolo pubblicato questa mattina (LEGGI)- l'ordinanza del Tribunale di Napoli è stata impugnata dinanzi alla Cassazione. Un'iniziativa che, in attesa della pronuncia della Suprema Corte, sospende l'esecutività di ogni misura.

