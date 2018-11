Giovane straniero ferito con una mattonella, due arresti Indagini della Squadra mobile sull'episodio dello scorso febbraio al Rione Libertà

Sono accusati di aver colpito e ferito un giovane extracomunitario. È per questo che Marco Intorcia, 30 anni e Marco Chiariello, 19 anni, entrambi di Benevento. sono stati arrestati dalla Squadra mobile. Sono i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Flavio Cusani nell'indagine del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa sull'episodio accaduto lo scorso 26 febbraio. Quando – secondo la ricostruzione degli inquirenti – un cittadino straniero era stato centrato alla testa con una mattonella lungo il Ponte Sabato, al Rione Libertà (LEGGI). In particolare, mentre cercava di fuggire, uno degli autori del gesto aveva afferrato una piastrella e l'aveva scagliata contro il malcapitato, finito sull'asfalto. Soccorso, il giovane era stato trasportato al Rummo dove era stato ricoverato.

L'accaduto aveva suscitato polemiche e prese di posizione, in quei giorni la città era stata anche teatro di una manifestazione di protesta.

Immediato l'avvio dell'attività investigativa, ora sfociata negli arresti domiciliari, per lesioni gravi, disposti per Intorcia e Chiariello, difesi dall'avvocato Antonio Leone.

Esp