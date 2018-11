Rapine nella notte: colpi in villa e in un'area di servizio Picchiato custode villa a Melizzano e terrore per la cassiera di un'attività lungo la Telesina

Notte di terrore quella appena trascorsa per il custode di una villa, picchiato e rapinato da più banditi che hanno fatto irruzione nell'abitazione in cui stava lavorando a Melizzano, e per la cassiera di un'area di servizio lungo la Statale Telesina, nel territorio di Faicchio, finita anch'ella nel mirino di due banditi armati che l'hanno rapinata durante il turno di lavoro.

Il primo episodio intorno all'una all'interno di una nuova area di servizio, lungo la Benevento - Telese Caianello. Due banditi armati – non è escluso che un terzo li attendesse in auto pronto per la fuga – hanno fatto irruzione all'interno del bar - ristorante dove a quell'ora c'era solo la cassiera. La donna è stata minacciata con le pistole impugnate dai malviventi che hanno portato via i soldi contenuti all'interno delle slot machine presenti in un'area dei locali. Subito dopo i banditi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato che hanno avviato le indagini ed acquisito le immagini delle telecamere.

Circa tre ore dopo, rapinatori in azione anche a Melizzano. Nel mirino la villa di una dirigente dell'Asl di Napoli, che non era in casa.

All'interno dell'abitazione c'era però il custode, che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato picchiato ed immobilizzato. In questo caso ancora da quantificare il bottino.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini e soccorso il malcapitato.

Non c'è pace in Valle Telesina e Valle Caudina - due furti sono stati registrati anche a Sant'Agata de' Goti, sempre la scorsa notte alle contrade Palmentata e Capellino - nonostante i controlli rafforzati predisposti dalle forze dell'ordine a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto a Castelvenere lo scorso 16 novembre. Una riunione, voluta dal Prefetto, che aveva visto la partecipazione di numerosi sindaci delle zone bersagliate da ladri e rapinatori che quasi quotidianamente mettono a segno colpi in case ed attività. Una situazione che ovviamente crea allarme sociale per i residenti dei centri colpiti e non solo.