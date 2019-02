Vento forte nel Sannio, danni e qualche nevicata | FOTO Alberi sradicati, pali e coperture divelte: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Ore di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale e dei quattro distaccamenti a causa delle numerose richieste di intervento per i danni provocati dal vento forte che da ieri sera soffia a Nord e che nell'Alto Sannio ha portato anche qualche nevicata.

A creare i maggiori problemi sono gli alberi sferzati e spezzati dalle raffiche di bora che hanno sfiorato gli 80 chilometri orari. Numerosi i pali Enl e Telecom caduti a causa del forte vento.

A Pacevecchia un albero caduto ha provocato danni ad una Peugeot.

A Benevento e in alcuni centri della provincia scuole, cimiteri e parchi chiusi con apposite ordinanze dei sindaci. Problemi al Viale Mellusi per alcuni alberi spazzati e finiti sulle auto in sosta.

Pompieri al lavoro in Valle Telesina e Caudina oltre che alle porte di Benevento. Nevica nel Fortore dove sono entrati in azione i mezzi spargisale. Fiocchi bianchi anche nella zona di Apice e san Giorgio del Sannio.

IN AGGIORNAMENTO