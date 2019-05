Centri migranti, udienza Gup rinviata. Ma di una settimana In programma oggi è saltata per l'astensione dei penalisti

Chi pensava ad un rinvio più lungo è rimasto deluso. Perchè il gup Loredana Camerlengo ha fissato per il 16 maggio l'udienza preliminare, in programma questa mattina ma saltata per l'astensione dei penalisti, a carico delle 37 persone di cui il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e i sostituti Patrizia Filomena Rosa e Maria Gabriella Di Lauro hanno chiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta, condotta dalla Digos, sulla gestione di alcuni centri per migranti nel Sannio.

