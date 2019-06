Ladri in azione in città e in Valle Telesina Tentato furto dei mezzi dell'Asia a contrada Olivola. Soldi e preziosi rubati a Telese Terme

Ladri in azione la scorsa notte in varie zone del Sannnio. Colpi messi a segno o solo tentati, oltre quello nella zona industriale di contrada Olivola dove la Polizia ha arrestato due persone.

La lista si apre con tre episodi in Valle Telesina, tra Telese e San Salvatore Telesino. Due i colpi falliti - a Telese Terme e San Salvatore - grazie ai proprietari che si sono accorti dell'incursione ed hanno fatto scattare l'allarme. È invece andato a segno il colpo in un'abitazione , sempre a Telese Terme, lungo la strada che conduce ad Amorosi. In questo caso i malviventi sono riusciti ad entrare in una casa dalla quale hanno portato via oggetti preziosi e soldi. Amara sorpresa al rientro per i proprietari che hanno richiesto l'intervento degli agenti del Commissariato di Telese terme che hanno effettuato il sopralluogo.

Dalla Valle Telesina a Benevento dove nel mirino dei ladri è finita la sede dell'Asia (nella foto), la municipalizzata che in città di occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Gli autori del tentato raid sono entrati all'interno dell'area recintata “Ex Laser” di contrada Olivola. Dopo aver smontato alcune batterie dai camion presenti, hanno tentato di installarle su un camion adibito allo spazzamento e spargisale con l'intento di rubarlo. Per fortuna non ci sono riusciti e, quando è scattato l'allarme, sono scappati a mani vuote. Sull'accaduto indagano gli agenti della Volante.