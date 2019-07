Scontro tra due veicoli, furgone si ribalta: un ferito | FOTO Il terzo incidente stradale di oggi è avvenuto nei pressi dello svincolo per Campobasso

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale 372, all'imbocco dello svincolo per la Statale 87 in direzione di Campobasso. A scontrarsi in questo caso sono stati un piccolo furgone Peugeot Ranch ed una Renault. In seguito all'urto il furgone si è ribaltato sulla carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia stradale e le ambulanze del 118. ferito il conducente del Peugeot. Nessun problema, per fortuna, per gli occupanti dell'auto. Saranno ora i rilievi della polizia stradale a fare luce sulla dinamica del terzo incidente registrato a Benevento in poche ore (LEGGI QUI).