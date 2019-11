Lavoratori ex Consorzi rifiuti sulle finestre del Comune FOTO Nuova protesta a Palazzo Mosti a Benevento degli ex dipendenti che da anni chiedono un lavoro

Riesplode la protesta a Benevento degli ex lavoratori dei Consorzi dei rifiuti. Questa mattina alcune persone sono salite ancora una volta sulle finestre del Comune. Sul posto la Polizia e i vigili urbani.

Come si ricorderà, venerdì 25 ottobre gli ex dipendenti avevano già minacciato di buttarsi di sotto (LEGGI). La protesta era poi rientrata dopo le rassicurazioni arrivate al termine di un vertice in Prefettura al termine della quale l'Asia si era impeganta ad assumere 53 lavoratori.

Rassicurazioni che evidentemente non sono state ritenute sufficienti per gli ex dipendenti che ormai da oltre un decennio chiedono la stabilizzazione, o meglio un impiego.

IN AGGIORNAMENTO