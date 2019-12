Nuova intimidazione a Benevento: nel mirino un furgone Incendio spento dai poliziotti prima che le fiamme avvolgessero il mezzo in sosta al Rione Libertà

Ancora un attentato incendiario in città, sempre nella zona del rione Libertà. Questa volta nel mirino di qualcuno è finito un Furgone Citroen, di recente immatricolazione, avvolto dalle fiamme appiccate sul lato posteriore sinistro.

Il mezzo era stato lasciato in sosta dal proprietario in uno slargo al quale si accede da via Bonazzi, non lontano dalal chiesa dell'Addolorata. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte quando alcuni passanti si sono accorti delle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato un accelerante versato sul passaruota sinistro, lato guida, ed hanno innescato il rogo. Fortunatamente, anche grazie alle rigide temperature e all'intervento degli agenti della Volante che, con un estintore in dotazione, il principio d'incendio è stato domato sul nascere. I poliziotti, coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo, hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di stabilire i contorni dell'ennesimo episodio registrato negli ultimi mesi.

Nei giorni scorsi, infatti, come si ricorderà, la stessa sorte era toccata ad una Fiat Punto lasciata in sosta in via Paga, al rione Ferrovia. ed ancora, nelle stesse ore, una bomba carta era stata collocata sotto l'auto di un giovane in via Pio IX. In quel caso l'ordigno non era esploso solo grazie ad un malfunzionamento della miccia di innesco. Pochi gioirni prima, invece, sempre una bomba carta era stata fatta esplodere sotto una Renault di un agente di commercio, peraltro familiare del proprietario della Kia sotto la quale era stata posizionata la bomba carta inesplosa.

Episodio sui quali sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine.