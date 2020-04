Troppa gente e auto in strada, scattano più controlli - FOTO Posti di blocco di Polizia, Carabinieri, Finanza e polizia Municipale

Quella di oggi è stata una mattinata difficile per tutti coloro che sono chiamati a controllare il rispetto delle norme in vigore in questa quarantena che così rischia di essere prolungata ancora di più a causa delle tante persone e auto che questa mattina circolavano in città.

Un problema richiamato anche dal sindaco Mastella nel suo video ai cittadini (GUARDA QUI). Ed è per questo che in mattinata sono scattati posti di blocco totali di Polizia Carabinieri e Polizia Municipale in vari punti della città.

Pattuglie miste della Questura e dell'arma hanno presidiato via Cocchia ed altre zone del Rione Libertà dove c'erano numerose persone in fila dinanzi a supermercati e farmacie. I militari e i poliziotti hanno controllato anche i passanti e verificato le motivazioni descritte sulle autocertificazioni che sono state comunque ritirate per i successivi accertamenti.

Non è certo passato inosservato un giovane militare dell'Arma di Benevento che, mentre era intento a fermare le auto, si è accorto di un'anziana con una pesante busta della spesa tra le mani. Il militare è ovviamente intervenuto ed ha aiutato la pensionata, accompagnandola dinanzi alla sua abitazione.

Controlli che hanno riguardato anche altre zone della città. La polizia municipale da giorni sta battendo in lungo e in largo le strade di Benevento fermando anche dieci auto alla volta per poi effettuare i controlli. Tutte o quasi le persone fermate sono state trovate in possesso delle autocertificazioni. Troppe forse, ma dinanzi alle quali, se ritenute veritiere, gli accertatori non possono far altro che lasciar proseguire la marcia dei veicoli.