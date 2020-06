Feleppa: "Forniti elementi utili a chiarire la mia posizione" Così il consigliere comunale e funzionario Vvf chiamato in causa nell'inchiesta sui concorsi

"In merito al procedimento penale in corso, ho fornito nella giornata di ieri presso i locali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, elementi utili a chiarire la mia posizione sia sugli atti fondamentali dell'inchiesta sia sulla ipotesi di peculato. Specificamente, rispetto a questo ultimo punto, considerata anche la mia posizione di Funzionario dei Vigili del Fuoco di lungo corso, ho ritenuto chiarire agli inquirenti che la richiesta di utilizzo dell'auto di servizio e' stata avanzata da terze persone e non dal sottoscritto".

Così il consigliere comunale e funzionario dei vigili del fuoco Angelo Feleppa, a poche ore dall'interrogatorio - è difeso dagli avvocati Luca Paglia e Vincenzo Sguera - presso il comando provinciale della Finanza. Feleppa, che qualche settimana fa era stato anche nominato Segretario regionale del gurppo politico "Alleanza per la Campania".

"Quanto allo sciacallaggio politico a cui ho assistito in questi ultimi giorni - scrive ancora Angelo Feleppa -, dico solo che è stata colta l'occasione, con una evidente caduta di stile, per perpetrare una rappresaglia politica nei miei confronti; e spiego perché. Identiche situazioni sono state trattate in modo assolutamente difforme dalla mia. Delle due l'una: o i Capigruppo di maggioranza (Capuano e Quarantiello) hanno perso la 'memoria' o hanno colto l' occasione per una squallida vendetta".