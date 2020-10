Travolto dal furgone, grave 67enne Grave incidente a San Giorgio del Sannio

Grave incidente a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, questa mattina. Il conducente di un furgone carico di legna è stato travolto dal mezzo che lo ha stretto contro Il muro di una casa in via Bosco Lucarelli.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento e le ambulanze del 118 dell'unità di rianimazione della Croce Rossa e della Misericordia. Saranno ora i rilievi e le indagini dei carabinieri e della polizia municipale a dover stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Lunghe e complesse le manovre per stabilizzare il malcapitato effettuate dalla squadra dell'Unità di Rianimazione Cri inviata dalla centrale operativa del 118 quando i primi soccorritori si sono resi conto della gravità delle ferite riportate.

Per lunghissimi minuti medici e infermieri della Croce Rossa, all'interno del mezzo di soccorso attrezzato hanno stabilizzato le condizioni del 67enne prima di partire a sirene spiegate verso il Rummo di Benevento in codice rosso a causa delle ferite riportate.

L'uomo ha riportato seri traumi ad un arto e al tronco a causa, sempre secondo una prima ricostruzione, dello schiacciamento tra il mezzo e un muro in cemento che costeggia la ripida stradina privata.