Travolto dal furgone, è morto il 67enne di Casalduni Non ce l'ha fatta l'uomo rimasto schiacciato a San Giorgio tra il mezzo carico di legna e un muro

Non ce l'ha fatta il 67enne di Casalduni che questa mattina era rimasto ferito gravemente dopo essere stato schiacciato tra il suo furgone carico di legna e il muro in cemento di una casa. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo che era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento.

Il tragico epilogo nel primo pomeriggio quando il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il dramma questa mattina in via Bosco Lucarelli all'ingresso di San Giorgio del Sannio. L'uomo aveva raggiunto l'abitazione di un conoscente. Non è chiaro se dovesse consegnare della legna. Sceso dall'Iveco Daily che aveva condotto fino a quel momento, è rimasto schiacciato tra la cabina e il cassone del furgone e il muro della casa. Il mezzo era stato fermato lungo una ripida rampa che danno accesso alla proprietà privata.

I medici e gli infermieri per lunghi minuti lo avevano stabilizzato prima di trasferirlo in codice rosso al Rummo di Benevento.

I medici e gli infermieri per lunghi minuti lo avevano stabilizzato prima di trasferirlo in codice rosso al Rummo di Benevento.

Sul posto più squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio e del Nucleo Radiomobile di Benevento che hanno effettuato i rilievi con la polizia municipale. Su disposizione del magistrato la salma è stata liberata per i funerali. Si è trattato solo di una tragica disgrazia.