Temporali e raffiche di vento, danni e paura nel Sannio - FOTO Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia a causa del maltempo

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Sannio a causa del maltempo che da alcune ore sta provocando danni in numerosi centri in provincia di Benevento.

Squadre di pompieri in azione in particolare nelle Valli Telesina e caudina a causa di tetti scoperchiati, maggiormente quelli di capannoni e stalle, strutture divelte e alberi sradicati dalla furia del vento che con la pioggia sta causando numerosi danni. Telese Terme, San Leucio del Sannio, le contrade Beneventane, Bonea e altri paesi in balìa di fortissimi temporali, previsti dal sistema di emergenza della protezione civile regionale ed altrettante violente raffiche di vento che hanno spezzato cavi e rami facendoli piombare in strada. Una situazione in costante aggiornamento a causa dell'ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche.

AGGIORNAMENTI

A Benevento problemi di viabilità in via San Leucio e lungo la Tangenziale Ovest sempre a causa dei rami caduti sulla carreggiata. Necessario anche l'intervento della Polizia Municipale per segnalare i pericoli agli automobilisti.

Problemi anche nel territorio di Apollosa per dei pali telecom che hanno occupato la sede stradale.