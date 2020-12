Maltempo. A Benevento chiusi parchi e cimitero Nuova ordinanza del sindaco Mastella a causa del forte vento

Visto il maltempo di queste ore, che ha provocato danni in numerosi centri sanniti a causa del forte vento, il sindaco di Benevento ha prorogato la chiusura di parchi e cimitero anche per oggi, martedì 29 dicembre.

Ordinanza che dispone quindi "la chiusura, precauzionale, ai visitatori del cimitero comunale per il solo giorno del 29. 12.2020;

- la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco, area ponte Tibaldi e parco archeologico dell’Arco del Sacramento) per il solo giorno del 29.12.2020;

- il divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di V.le Atlantici, dell’Hortus Conclusus e delle altre aree alberate cittadine per il solo giorno del 29. 12.2020;

- il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare;

- agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture;

- la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo C.D.S. in particolare ai sottopassi stradali".