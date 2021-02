Incidente mortale lungo la Tangenziale Ovest a Benevento FOTO - Drammatico scontro all'altezza di Santa Clementina. Morto un 57enne, ferito un 53enne

Gravissimo incidente stradale questa sera lungo la Tangenziale Ovest di Benevento. Due le auto che si sono scontrate frontalmente all'altezza dell'uscita Santa Clementina, al Rione Libertà. Sul posto sono in azione i sanitari del 118 che stanno cercando di rianimare una persona. Ci sono anche altre persone coinvolte e rimaste ferite. Sul luogo dell'incidente più ambulanze, i vigili del fuoco, gli agenti della Volante e i carabinieri. A scontrarsi una Daewoo Matiz ed una Fiat Punto.

A perdere la vita Antonio D. I., 57enne di Benevento che si trovata alla guida della Matiz. Trasferito in codice rosso in ospedale un 53enne di Castelpoto. L'impatto, violentissimo non ha dato scampo al conducente della Daewoo che viaggiava in direzione del Rione Libertà.

A far scattare l'alalrme è stato un automobilista che ha assistito all'incidente ed è stato quindi ascoltato dai carabinieri che, dopo un primo intervento della Polizia, hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Sarà ora la loro ricostruzione a dover chiarire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

Momenti di concitazione all'arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Entrambi gli occupanti delle auto erano rimasti incastrati tra le lamiere deformi dei veicoli. I pompieri hanno infatti dovuto letteralmente tagliare gli sportelli sia della Punto che della Matiz per estrarre la persona ferita e cercare di rianimare il 57enne. tutto inutile, purtroppo, per l'uomo. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, la salma sarà trasferita in obitorio al Rummo per le successive analisi medico legali.

La Tangenziale Ovest torna purtroppo alla ribalta della cronaca per un incidente mortale. Proprio oggi, in Tribunale a Benevento (LEGGI QUI) si è conclusa la vicenda giudiziaria per la morte di una 37enne rimasta vittima in un tragico incidente stradale nello stesso punto di quello registrato questa sera. Anche in quell'occasione, un frontale tra una Lancia Y ed una Multipla con a bordo la giovane donna peraltro in dolce attesa.